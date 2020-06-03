Beşiktaş, Kerim Alıcı için Altınordu'ya teklif götürmeye hazırlanıyor

Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1’inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
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Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi