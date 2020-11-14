Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’den karantina süresinin 14 günden 10 güne indirilmesini talep etti.
Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF yetkililerine “Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez.” ifadelerini kullandı.
TFF’nin yanıtı bekleniyor. Beşiktaş’ta 8 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos OPAP'ı 80-77 mağlup etti.
Anadolu Efes'in Panathinaikos'u devirdiği maçın ardından koç Ergin Ataman karşılaşmayı değerlendirdi.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırladı. Müsabaka Türkiye'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, ülkesi Romanya'da milli takım performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
DG Sivasspor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.