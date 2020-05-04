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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:05
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:05

Beşiktaş kaleyi Volkan Babacan'a emanet edecek

Beşiktaş kaleyi Volkan Babacan'a emanet edecek

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Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Sabah'ın haberine göre; Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

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Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.

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