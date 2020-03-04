Beşiktaş kalecisini Premier League'den buldu! City'den geliyor...

SPOR GÜNDEMİ

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.

Lemina kararı Lemina kararı SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.

Kaptanlar iyi taşıdı Kaptanlar iyi taşıdı Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.

Sergen Yalçın raporunu verdi: 'Gönderilsin' Sergen Yalçın raporunu verdi: 'Gönderilsin' Beşiktaş formasıyla çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Adem Ljajic’in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi. Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi.

Cimbom'a transferde kötü haber! Elden kaçtı Cimbom'a transferde kötü haber! Elden kaçtı Bir süredir Galatasaray’ın da gündeminde olan Victor Wanyama'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki ön libero, MLS ekiplerinden Montreal Impact’a transfer oldu.