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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:20
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 10:20

Beşiktaş kaleci ve golcü için harekete geçti: Nyland ve Aboubakar...

Beşiktaş kaleci ve golcü için harekete geçti: Nyland ve Aboubakar...

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Kara Kartal'da transfer çalışmaları başladı. Siyah-Beyazlılar, Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Örjan Nyland ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti.

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Siyah-Beyazlılar, kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kaleden forvete hemen hemen her bölgede kan değişimi yapacak olan Kara Kartal’ın son olarak gündemine 2 ismin girdiği ortaya çıktı. Loris Karius’la ayrılık için geri sayımda bulunan Kara Kartal’da, Alman kalecinin yeri için son olarak Aston Villa’nın Norveçli file bekçisi Örjan Nyland’ın gündeme geldiği bildirildi. Başakşehir’li Volkan Babacan’ı da listesinde tutan Beşiktaş’ın, 29 yaşındaki Nyland için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Sezon başında da gündeme gelmişti

Siyah-Beyazlılar, kale bölgesine ek olarak hücum hattını da yeni bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu konuda menacerler aracılığıyla önerilen Katar Ligi ekibi Al Duhail’in golcüsü Mario Mandzukic’i gündeminde tutan Kartal’ın, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı da listeye eklediği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 27 lig maçında attığı 12 golle şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Sezon başında da eri dönüşü gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Kamerunlu futbolcu, bu dönem Porto’da 7 maça çıkıp 2 gol attı.

(Fanatik)

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