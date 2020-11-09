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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:00
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Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı

Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı

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Milliyet

Beşiktaş Yönetimi'nin, genç kaleciler Ersin ve Utku'nun fazla güven vermemesi nedeniyle devre arası deneyimli bir file bekçisini kadroya dahil etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kaleye takviye yapılması ihtimali ağırlık kazanmaya başladı. Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın görev yaptıkları maçlarda yeterince güven vermemesi nedeniyle deneyimli bir file bekçisinin devre arasında kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli kaleci transferi konusunda "fırsat" kollayacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli file bekçisi düşünen yöneticilerin, kendisini kanıtlamış bir isme sıcak baktığı belirtildi.

Bu kalecinin takımda hem forma rekabeti oluşturması hem de Ersin ve Utku'ya deneyimlerini aktarması planlanıyor.

Yine yerli olacak

Ersin ve Utku ile yola devam etmek istediğini her fırsatta dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise kaleci transferi konusunda fazla aceleci davranmadığı öğrenildi.

Gaziantep FK maçından sonra Ersin için "Geçen sezonu mumla aratıyor" ifadelerini kullanan Yalçın'ın, kaleci takviyesi konusunda devre arasını bekleyeceği kaydedildi.

Siyah-beyazlı teknik adamın, Ersin ve Utku'nun kalan maçlarda ortaya koyacağı performansa göre yerli kaleci transferine yeşil ışık yakabileceği ileri sürüldü. Yalçın'ın transfer istemesi halinde kendi kulübünde düzenli şans bulamayan deneyimli bir file bekçisinin kadroya dahil edilebileceği vurgulandı.

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