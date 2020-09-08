  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 19:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi

Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Josef de Souza transferini sonuçlandırdı.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

Galatasaray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye
17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti
'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

'Sistemime uymuyor' dedi, haftalardır beklenen transferi veto etti

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'dan yılın sürprizi! Yunanlar aradan çekildi
G.Saray'dan yılın sürprizi! Yunanlar aradan çekildi

G.Saray'dan yılın sürprizi! Yunanlar aradan çekildi

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve Olympiakos'a transfer olacağı konuşulan Garry Rodrigues için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Eski futbolcusunu kiralamak isteyen Cimbom'un bu hamlesi sonrası Olympiakos'un geri adım atacağı ifade ediliyor.

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'
'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı
Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı

Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı
Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş
Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş

Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.

'400 bin euro için sizi mi kıracağım' dedi, geliyor
'400 bin euro için sizi mi kıracağım' dedi, geliyor

'400 bin euro için sizi mi kıracağım' dedi, geliyor

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.