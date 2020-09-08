Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi

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G.Saray'dan yılın sürprizi! Yunanlar aradan çekildi G.Saray'dan yılın sürprizi! Yunanlar aradan çekildi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve Olympiakos'a transfer olacağı konuşulan Garry Rodrigues için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Eski futbolcusunu kiralamak isteyen Cimbom'un bu hamlesi sonrası Olympiakos'un geri adım atacağı ifade ediliyor.

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' 'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı Sergen Yalçın 2 ismi kadro dışı bıraktı Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.