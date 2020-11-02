  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 20:11
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti

Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti

Paylaş

AA

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'ya verilen 2 maç men cezasına itiraz etti.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Josef de Souza'nın, futbol takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig'de beklenmedik bir hoca ayrılığı daha!
Süper Lig'de beklenmedik bir hoca ayrılığı daha!

Süper Lig'de beklenmedik bir hoca ayrılığı daha!

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe
CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe

Ajax'ta 11 koronavirüs vakası
Ajax'ta 11 koronavirüs vakası

Ajax'ta 11 koronavirüs vakası

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı
Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma için mücadele edecek.

Zlatan, Milli Takım'a yeşil ışık yaktı
Zlatan, Milli Takım'a yeşil ışık yaktı

Zlatan, Milli Takım'a yeşil ışık yaktı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi
Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Geçtiğimiz hafta adı Antalyaspor'la anılan teknik direktör Aykut Kocaman şimdi de Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor'un gündeminde.

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi
Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Ankaragücü karşısında hayal kırıklığı yaratan yıldız ismin üzeri çizildi. Fatih Terim, ‘satılacaklar' listesinin ilk sırasına yazdı. Böylece transfer için kaynak da yaratılacak.

Terim'den Arda Turan kararı
Terim'den Arda Turan kararı

Terim'den Arda Turan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.

Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem
Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem

Başakşehir'in Avrupa maçına İtalyan hakem

Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.