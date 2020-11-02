Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya verilen 2 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Josef de Souza'nın, futbol takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.
Galatasaray, TFF 1.Lig'de harikalar yaratan ve 8 maçta 7 gol atan 18'lik golcünün işini bitirdi. Ali Akman, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı forma için mücadele edecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.
Geçtiğimiz hafta adı Antalyaspor'la anılan teknik direktör Aykut Kocaman şimdi de Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor'un gündeminde.
Ankaragücü karşısında hayal kırıklığı yaratan yıldız ismin üzeri çizildi. Fatih Terim, ‘satılacaklar' listesinin ilk sırasına yazdı. Böylece transfer için kaynak da yaratılacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.