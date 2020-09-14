Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.

Josef de Souza imzayı attı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.