Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Brezilyalı ön libero Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki sağ bek Ezequiel Schelotto'ya teklif götürdüğünü iddia etti.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelen Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Trabzonspor'da sakatlık kâbusu devam ediyor.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Forvet transferini artık tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'le anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi'nin ardından golcü arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündemindeki Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.