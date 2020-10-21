Beşiktaş, Jeremain Lens için Spartak Moskova'nın yaptığı teklifi kabul etti

Etkisiz performansı sebebiyle takımla ilişkisi kesilen ve bireysel olarak çalışmalarını ayrı sahada sürdüren Hollandalı kanat oyuncusuna talip çıktı.
TALİBİ ÇIKTI
2.2 milyon Euro’luk maaşı ve 2022 yılına kadar devam eden kontratı sebebiyle Beşiktaş’ta oynamasa da kalmaya sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcuya, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu.
BEDELSİZ KİRALAMA TALEBİ HEMEN KABUL EDİLDİ
Başkent temsilcisinin, Lens’i Ocak ayında bedelsiz olarak kiralamak istediğini menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a ilettiği belirtildi. Yönetimin de bu öneriye jet yanıt verip kabul ettiği ve Spartak’a da oyuncuyla transferi için görüşme konusunda izin verdiği bildirildi.
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