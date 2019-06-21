Beşiktaş, Ivan Strinic'i gündemine aldı

Kartal, aradığı sol beki Çizme’de buldu. Beşiktaş, ünlü İtalyan kulübü Milan’da forma giyen Hırvat oyuncu Ivan Strinic için devreye girdi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon transfer olduğu Milan ’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giyme şansı bulamadı. Daha önce Napoli ve Samprdoria gibi İtalyan ekiplerinde de oynayan ve başarılı bir kariyeri bulunan Strinic, Hırvat Milli Takımı’nda da 49 maça çıktı.

MİLAN, 3 MİLYON EURO İSTEDİ

Siyah-Beyazlı yönetimin, Strinic’in menajeri ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve taraflar arasında ön anlaşmanın yapıldığı öğrenildi. Beşiktaşlılar menajerle mutabakata vardıktan sonra Milan ile de temas kurdu. Kırmızı-Siyahlı kulübün bedelsiz aldığı oyuncu için 3 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Kartal ise 1 milyon euronun üzerine çıkamayacağını bildirdi. Strinic’in kiralık olarak transferi de seçenek olarak masaya yatırıldı.

(Star)