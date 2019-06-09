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09 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 08:00

Beşiktaş isterse dönerim

Beşiktaş isterse dönerim

“Feda döneminin ardından Şenol hocamızla 2 Şampiyonluk yaşadım. Bonservisim elimde Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse ben yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım.”

AKŞAM

TRABZONSPOR’LA yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Olcay Şahan, duhuliye.com’a konuştu: Şenol Güneş’in Milli Takımın başına geçmesinin ardından kulübün teknik direktör olarak Abdullah Avcı  ile anlaşması bence çok doğru bir karardı. Kendisi benim için ayrıca özelliği olan bir teknik adam. Bana ilk kez Milli formayı Abdullah hocam vermişti. Bu benim kariyerim için çok önemliydi. Beşiktaş benim yuvam, orada geçirdiğim 5 sezon var. Feda döneminin ardından Şenol hocamızla 2 şampiyonluk yaşadım. Sonra yollarımız ayrıldı. Trabzon’a transfer oldum.  Bu sezon sonunda sözleşmem sona erdi. Şu an tatildeyim ve herhangi bir takımla transfer görüşmesi yapmadım. Kontratım bitti. Bonservisim elimde Beşiktaş ve Abdullah hocam isterse ben yuvaya dönmekten büyük mutluluk duyarım. Kadro olarak Beşiktaş ligin en kaliteli takımı, bunu sezon genelinde bir çok maçta sahaya yansıttı. Kötü oynadığı maçlarda puan kaybı da yaşadı ama her şeye rağmen işi sonuna kadar götürdü. Sonra ne olduğunu gördük benim söylememe gerek yok herkes biliyor zaten.

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