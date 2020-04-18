Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!

Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından büyük bir mali zarara uğrayan siyah beyazlılar, iç transferde oyuncularından indirim talep ederken, sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler yerine yeni takviyeler için de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kısa süre önce siyah beyazlılar, gündemine Basel'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bua'yı almıştı. Haziran 2020 itibariyle mevcut kulübü Basel ile sözleşmesi sona erecek futbolcu için Süper Lig devi nabız yoklamaya başlamıştı.

DUYURDULAR: BUA İÇİN OLİMPİAKOS DEVREDE!

Telebasel.ch adlı internet sitesinde yer alan habere göre Nürnberg ve Beşiktaş'ın peşinde koştuğu Bua için Yunan ekibi Olympiakos atağa kalktı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Yunan ekibi, Bua'ya yıllık 600 bin euroluk teklif sunacak.

KEVIN BUA KİMDİR?

11 Ağustos 1993 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya gelen yıldız isim, genel itibariyle sol kanatta forma giyse de, orta sahanın göbeğinde ve sağ kanatta da değerlendirilebiliyor.

İsviçre ve İspanyol pasaportu bulunan Bua, futbol kariyerine Servette U21'de başlarken, daha önce Servette A takımı ve Zürih formaları terletmişti. Bua, 2016-17 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle Basel'in yolunu tutmuştu. (A Spor)