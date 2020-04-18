  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:35
  • |
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:38

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!

Paylaş

Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından büyük bir mali zarara uğrayan siyah beyazlılar, iç transferde oyuncularından indirim talep ederken, sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler yerine yeni takviyeler için de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kısa süre önce siyah beyazlılar, gündemine Basel'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bua'yı almıştı. Haziran 2020 itibariyle mevcut kulübü Basel ile sözleşmesi sona erecek futbolcu için Süper Lig devi nabız yoklamaya başlamıştı.

DUYURDULAR: BUA İÇİN OLİMPİAKOS DEVREDE!

Telebasel.ch adlı internet sitesinde yer alan habere göre Nürnberg ve Beşiktaş'ın peşinde koştuğu Bua için Yunan ekibi Olympiakos atağa kalktı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Yunan ekibi, Bua'ya yıllık 600 bin euroluk teklif sunacak.

KEVIN BUA KİMDİR?

11 Ağustos 1993 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya gelen yıldız isim, genel itibariyle sol kanatta forma giyse de, orta sahanın göbeğinde ve sağ kanatta da değerlendirilebiliyor.

İsviçre ve İspanyol pasaportu bulunan Bua, futbol kariyerine Servette U21'de başlarken, daha önce Servette A takımı ve Zürih formaları terletmişti. Bua, 2016-17 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle Basel'in yolunu tutmuştu. (A Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Meksika 1. Futbol Ligi'nde 5 yıl boyunca küme düşme kaldırıldı

title

Kalan maçlar seyircisiz oynanırsa Manchester United yandı

title

Francesco Totti: Kedi yüzünden eşimle ayrılıyordum

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!
Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!

Beşiktaş istemişti, komşuya gidiyor!

Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı
Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı

Obrodovic'in yeni imajı şaşırttı

Koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum
Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme
Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı
Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı

Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'
'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.