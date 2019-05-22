Beşiktaş istediği verimi alamadığı Isimat-Mirin'in yerine Marcelo'yu kiralamak istiyor

İlk geldiği haftalarda iyi bir görüntü sergileyen Mirin, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından büyük düşüş yaşadı. Yönetimin de memnun olmadığı deneyimli stoper için sezon sonunda takım bakılacak.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin Isimat-Mirin'in yerine düşündüğü ismin ise Marcelo olduğu belirtildi. Beşiktaş'tan Lyon'a iki sezon önce 7 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı stoper, bu sezon 45 maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak Lyon taraftarıyla arası kötü ve bu sezon tribünlerle tartışma yaşadı.

Siyah-beyazlılar tarafından, 32 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak. Marcelo'nun da geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

(Sabah)