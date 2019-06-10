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10 Haziran 2019 Pazartesi 18:26 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:32

Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euroya

Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euroya

Bugün Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma yapan ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta Quaresma’nın yerini dolduracak oyuncu bulundu.

Levent GÜLTEKİN | AkşamSpor

Geçtiğimiz sezon Quaresma ve Lens’ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ın Akram Afif’le ilgilendiği ortaya çıkarken Başkan Fikret Orman’ın Afif için 2 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE 1 GOLÜ VAR

22 yaşındaki Akraf Afif şu anda Katar’da Al-Sadd forması giyiyor. 10 numara ve her iki kanatta oynama yeteneğine sahip olan genç futbolcu daha önce Avrupa’da Eupen, Sporting Gijon’da görev alırken, yetenekli futbolcunun bu sezon 22 maçta 26 gol 13 asist yapması dikkatlerden kaçmadı. Villarreal’den Al-Sadd’a kiralık olarak gönderilen Afif Beşiktaş’ın scout ekibinden de tam not alırken, Abdullah Avcı’nın da oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi.

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