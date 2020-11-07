Beşiktaş ilk golü yediği maçları çeviremiyor

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve neredeyse oynadığı her maçta gol yiyen Beşiktaş, 2'si Avrupa kupaları olmak üzere çıktığı 9 resmi maçta ilk golü atması halinde puan aldı ancak ilk golü yediği maçlardan eli boş döndü.
Süper Lig'de sadece Yeni Malatyaspor'dan gol yemeyen ve bu mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında ise ilk golü yiyen taraf oldu ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İlk golü yedikten sonra reaksiyon vermekte zorlanan Beşiktaş, ligde oynadığı 7 maçta aldığı 3 yenilgide de ilk golü yiyen taraf olurken, ilk golü attığı müsabakalarda ise yüzü güldü. Siyah-beyazlılar gol sevincini ilk yaşayan takım olduğu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.
Ligde 3 mağlubiyetin 2'sini deplasmanda alan Beşiktaş yenildiği maçlarda 8 gol yerken sadece 2 gol atabildi.
Beşiktaş 1-0 öne geçtiği Fraport TAV Antalyaspor maçında ise üstünlüğünü son dakikada kaybetti ve 1-1 sona eren mücadeleden 1 puanla ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a 3-1 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Rio Ave maçında ilk golü atmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Portekizli rakibine penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapattı.
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcao ve Saracchi maç kadrosuna alındı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübüne deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda puan alamadı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.