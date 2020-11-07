Beşiktaş ilk golü yediği maçları çeviremiyor

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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübüne deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda puan alamadı.

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan ve neredeyse oynadığı her maçta gol yiyen Beşiktaş, 2'si Avrupa kupaları olmak üzere çıktığı 9 resmi maçta ilk golü atması halinde puan aldı ancak ilk golü yediği maçlardan eli boş döndü.

Süper Lig'de sadece Yeni Malatyaspor'dan gol yemeyen ve bu mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında ise ilk golü yiyen taraf oldu ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk golü yedikten sonra reaksiyon vermekte zorlanan Beşiktaş, ligde oynadığı 7 maçta aldığı 3 yenilgide de ilk golü yiyen taraf olurken, ilk golü attığı müsabakalarda ise yüzü güldü. Siyah-beyazlılar gol sevincini ilk yaşayan takım olduğu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde 3 mağlubiyetin 2'sini deplasmanda alan Beşiktaş yenildiği maçlarda 8 gol yerken sadece 2 gol atabildi.

Beşiktaş 1-0 öne geçtiği Fraport TAV Antalyaspor maçında ise üstünlüğünü son dakikada kaybetti ve 1-1 sona eren mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a 3-1 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Rio Ave maçında ilk golü atmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Portekizli rakibine penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapattı.