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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 08:01
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Beşiktaş ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya

Beşiktaş ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya

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Akşam

Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Burak Yılmaz’ı Lille’e gönderen Beşiktaş ile Vedat Muriqi’yi Lazio’ya satan Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin kadrosuna katmak istediği oyuncu ise İngiliz forvet Danny Welbeck… Ada basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, 29 yaşındaki golcü oyuncu için Watford’a kiralama teklifinde bulundu. “football insider” iki kulübün yaptıkları teklifin ardından beklemeye geçtiğini vurguladı.

İLK KEZ ADA DIŞINA ÇIKACAK

Baş mevki santrfor olan Welbeck, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. İngiliz golcü, geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde Galatasaray’ın da gündemine gelmiş hatta Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki forvet için büyük çaba sarf etmiş ancak sonuç alamamıştı. Arsenal’den ayrılan Welbeck de Galatasaray yerine Watford’u tercih etmişti. Kariyeri boyunca hiç İngiltere dışına çıkmayan Danny Welbeck, Beşiktaş ya da Fenerbahçe’den birini tercih ederse ilk kez Ada dışında forma giymiş olacak.

ARSENAL’DE 123 MAÇ KAÇIRDI

Manchester United alt yapısında yetişen yıldız isim, Preston ve Sundarland’da forma giydikten sonra 2014 yaz transfer döneminde 20 milyon euroya Arsenal’e satıldı. Burada 5 yıl forma giyen Welbeck, geçen sezon Watford’un yolunu tuttu. Geçen yıl Watford’da 20 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti. Welbeck, attığı gollerden çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi. Yıldız isim, Arsenal’de 123 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadı. ManU’da ise 18 maç kaçırdı. Geçen yıl sakatlanmadı.

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