Beşiktaş, ikinci yarıda gollerle dağıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile deplasmanda karşılaştı. Molineux Ground Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 4-0 kaybetti ve Avrupa defterini bu mağlubiyetle kapattı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 58, 63 ve 69. dakikada Diogo Jota, 67. dakikada Leander Dendoncker kaydetti.

Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 3 puanla grubu noktaladı. Wolverhampton, 13 puanla gruptan ikinci oldu ve tur atladı. grubun diğer maçında Braga, Brastislava'yı deplasmanda 3-2 yendi ve 14 puanla gruptan lider çıktı. Bratislava da 4 puanla grubu tamamladı.

ABDULLAH AVCI, GENÇLERİ DE OYNATTI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. İngiltere kadrosuna Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları dahil etmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Wolverhampton karşısında Süper Lig'de fazla şans vermediği oyuncuları oynattı.

Kalede Utku Yuvakuran'a şans veren Avcı; Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Tyler Boyd gibi oyunculara görev verdi. Avcı, ayrıca Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i son maçta görevlendirdi.

UTKU YUVAKURAN, AVRUPA'DA İLK KEZ

Karius'un yokluğunda Wolverhampton maçında ilk 11'de şans bulan kaleci Utku Yuvakuran, Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez şans buldu. Bu sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Utku, uzun bir aradan sonra Avrupa heyecanı yaşadı. Siyah-beyazlı takımın 22 yaşındaki file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Partizan ile İstanbul'da oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

ERDOĞAN VE KEREM'İN DE İLK AVRUPA SINAVI

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya ile sağ beki Kerem Kalafat, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa kupası maçında forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Muhammed Elneny, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Abdoulay Diaby yer aldı.

İLK YARIDA YEDEKLER VE GENÇLER BEĞENİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Wolverhampton ve Beşiktaş denk bir oyun ortaya koydu. Siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları ve gençleri, maçın ilk yarısında gösterdikleri performansla geçer not aldı.

DIOGO JOTA MAÇA DAMGA VURDU!

Maçın ikinci yarısında Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito oyunu kazanmak adına önemli bir hamle yaptı. Oyunda etkisiz olan Ruben Neves'i 56'da kenara alan Espirito, Diogo Jota'yı sahaya sürdü. Hücuma dönük orta saha oyuncusu Diogo Jota, oyuna girdikten sorna Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 58 ve 63. dakikalarında Beşiktaş ağlarını havalandıran Diogo Jota, siyah-beyazlı takımın defans hattını etkisiz bıraktı.

JOTO'DAN EN HIZLI HAT-TRICK

Arka arkaya gelen gollerin ardından güven kaybı yaşayan Beşiktaş, savunmada direnç gösteremedi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Leander Dendoncker ile skoru 3-0 yapan Wolverhampton, 69'da Diogo Jota ile durumu 4-0'a getirdi. Diogo Jota, 11 dakikada üç gol atarak, UEFA Avrupa Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, savunma direncinin düşmesinin ardından tecrübeli isimleri sahaya sürdü. Güven Yalçın'ın yerine Muhammed Elneny'yi alan Avcı, Kerem Kalafat'ın yerine Enzo Roco'yu, Jeremain Lens'in yerine de Abdoulay Diaby'yi sahaya sürdü. Kalan bölümde başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa defterini 4-0'lık mağlubiyetle kapattı.