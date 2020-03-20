Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran'dan taraftara transfer yanıtı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın koronavirüs paylaşımı üzerine siyah-beyazlı bir taraftar, transfer sorusu yöneltti.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparken, bir taraftarın transfer talebine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Adnan Dalgakıran "Ancak mikroskop altında görülebilen bir virüs, insanın kendi yarattığı anlamlar dünyasının ve kibirinin aslında nasıl kağıttan kuleler olduğunu ne güzel gösteriyor. Keşke ders alabilen bir canlı türü olsaydık." şeklinde paylaşım yaparken, bir taraftar "Başkanım Trezeguet geliyor mu?" sorusunu sordu.

Beşiktaşlı yönetici, dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu şu günlerde gelen transfer sorusu üzerine "Kasap et derdinde, koyun can derdinde" yanıtı verdi.