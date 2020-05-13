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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:01
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:01

Beşiktaş için Youssef El Arabi iddiası

Beşiktaş için Youssef El Arabi iddiası

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Forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlıların, Olympiakos'ta müthiş bir sezon geçiren Youssef El Arabi için Yunan ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü. 33 yaşındaki Faslı santrfor, bu sezon Olympiakos ile çıktığı 25 maçta 17 gol atıp 6 da asist yaptı.

Hücum hattı için arayışta olan Beşiktaş için her yeni gün flaş iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların, Yunan kulübü Olympiakos ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Faslı yıldız Youssef El Arabi için nabız yoklayacağı öne sürüldü.

El Arabi bu sezon müthiş bir performans sergileyerek Avrupa'da 5, ligde 17 gol attı. Al Duhail takımından Yunan ekibine transfer olan oyuncu Fas Milli Takımı'nda forma giydiği 25 randevuda da 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Beşiktaş'ın El Arabi dışında Porto forması giyen eski yıldızı Vincent Aboubakar için görüşmelerinin sürdüğü bilinirken iki oyuncudan birinin gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

BONSERVİSİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Yönetim, mali yönden çok zor günler geçiren Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis bedeli istemesi durumunda harekete geçecek. Kartal, Aboubakar'dan da maaşında indirimi isteyecek.

(Sabah)

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