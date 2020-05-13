Beşiktaş için Youssef El Arabi iddiası

Hücum hattı için arayışta olan Beşiktaş için her yeni gün flaş iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların, Yunan kulübü Olympiakos ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Faslı yıldız Youssef El Arabi için nabız yoklayacağı öne sürüldü.
El Arabi bu sezon müthiş bir performans sergileyerek Avrupa'da 5, ligde 17 gol attı. Al Duhail takımından Yunan ekibine transfer olan oyuncu Fas Milli Takımı'nda forma giydiği 25 randevuda da 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Beşiktaş'ın El Arabi dışında Porto forması giyen eski yıldızı Vincent Aboubakar için görüşmelerinin sürdüğü bilinirken iki oyuncudan birinin gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.
BONSERVİSİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR
Yönetim, mali yönden çok zor günler geçiren Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis bedeli istemesi durumunda harekete geçecek. Kartal, Aboubakar'dan da maaşında indirimi isteyecek.
(Sabah)
Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle kontratı bitecek ve bedelsiz olarak takıma imza attırılacak isimlere yönelen Beşiktaş'ın gündemine Hammarby'nin sol kanat oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı belirtildi.
İtalyan gazetesi La Gazette dello Sport, Serie A kulüplerinin lige 13 Haziran'da yeniden başlamak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Senego adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu Nottingham Forest'e satmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre, İngiliz ekibi bu transfer için Sarı-Kırmızılılara 7 milyon Euro ödeyecek.
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.