Beşiktaş hazırlıklarına 10 eksikle başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından tamamlandı.
Antrenmana milli takımlarda bulunan; Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı.
Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’da yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.