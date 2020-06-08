Beşiktaş Güven için 5 milyon Euro istedi

Beşiktaş genç futbolcuyu isteyen Fransız kulübü Nimes'e, "Güven Yalçın'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdi.

Beşiktaş Güven Yalçın için 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif eden Nimes'e olumsuz cevap verdi.

Siyah-Beyazlı yönetimin Fransız kulübüne, "Güven Yalçın'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 5 milyon Euro dışında Güven Yalçın'ın bir sonraki satışından da pay isteyeceği öğrenildi. Yönetimin açıklamasından sonra Nimes'in nasıl bir tutum izleyeceği ise merakla bekleniyor.

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