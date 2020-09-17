Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesh eden Gökhan Töre ile bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan Töre ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hamlelerine başladı.
Sportin Lizbon'un 22 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberosu Idrissa Doumbia, Galatasaray ile görüşmesi için menajerine izin verdi. Sarı-Kırmızılılar ilk görüşmede kiralama formülü üzerinde dursa da gelinen son noktada oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklar yapılıyor.
İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve Belözoğlu, Vedat için veda konuşması yaparken, başarılı golcü de herkese teşekkür etti.