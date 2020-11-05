  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 18:38
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

Beşiktaş Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

Paylaş

IHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig’de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Beşiktaş, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00’da kalkan özel uçakla İstanbul’dan Gaziantep’e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan az sayıda Beşiktaş taraftarı ise Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim etti.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu

Beşiktaş’ın Gaziantep maçı kamp kadrosunda Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francısco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Vıncent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Aldın Hasic ve Atakan Üner yer aldı. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Kevin N’Koudou ise kafileye dahil edilmedi.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Yarın akşam saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini ise Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem olarak da Emre Malok görev yapacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti
Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti

Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti

Tahkim Kurulu'ndan Josef'e ceza indirimi
Tahkim Kurulu'ndan Josef'e ceza indirimi

Tahkim Kurulu'ndan Josef'e ceza indirimi

Abdullah Avcı hayırlı olsun! Sözleşme detaylarına AKŞAM ulaştı
Abdullah Avcı hayırlı olsun! Sözleşme detaylarına AKŞAM ulaştı

Abdullah Avcı hayırlı olsun! Sözleşme detaylarına AKŞAM ulaştı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı
Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Fener dediler ama anlaştığı takım ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray'a sürpriz forvet
Galatasaray'a sürpriz forvet

Galatasaray'a sürpriz forvet

31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı
Beşiktaş Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

Beşiktaş Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.

Basketbol Süper Lig'inde koronavirüs engeli
Basketbol Süper Lig'inde koronavirüs engeli

Basketbol Süper Lig'inde koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

Terim'den radikal karar! Sonunda sabrı taştı
Terim'den radikal karar! Sonunda sabrı taştı

Terim'den radikal karar! Sonunda sabrı taştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.

Eyvah! Falcao yine sakatlandı
Eyvah! Falcao yine sakatlandı

Eyvah! Falcao yine sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.