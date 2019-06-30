Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Gary Medel'in yerine 2 aday belirledi: Azubuike ve Charles Kabore

Beşiktaş, Gary Medel'in yerine 2 aday belirledi: Azubuike ve Charles Kabore

Beşiktaş, Gary Medel'in yerine 2 aday belirledi: Azubuike ve Charles Kabore

Beşiktaş, Copa America’da gösterdiği performansla dikkat çeken Gary Medel’in yerine 2 aday belirledi.

Şili'nin, Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmada 11'de oynayan futbolcunun piyasasının artıracağını hesap eden siyah-beyazlılar, transfer planlarını da buna göre yapıyor.

Turnuva sonrası Medel'in talipleriyle masaya oturacak olan Kartal, gelecek parayla iki yeni oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Medel'in yerine düşünülen isimler; Azubuike ile Charles Kabore.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Bugün sizlere magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir kahvaltı tarifi hazırladık. Pancarlı

Pancarlı Burger Tarifi | #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)

Düşündüğünüzden daha büyük nesneler ve canlılar