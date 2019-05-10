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  3. Beşiktaş galibiyetini getiren Onyekuru'ya zamlı teklif

Beşiktaş galibiyetini getiren Onyekuru'ya zamlı teklif

Beşiktaş galibiyetini getiren Onyekuru'ya zamlı teklif

Galatasaray, yıllık 1.3 milyon euro verdiği 21 yaşındaki oyuncuya, 2.6 milyon euro önerdi.

AKŞAM

G.SARAY’IN Onyekuru’nun kiralık sözleşmesini uzatmak için Everton ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Ayrıca genç oyuncuya da 2.6 milyon euro önerildiği ve İstanbul’da kalmaya ikna etmeye çalışıldığı belirtildi. 21 yaşındaki kiralık futbolcu, bu sezon 15 gol kaydetti. Genç futbolcu bu gollerin 13’ünü ligde, 2’sini Ziraat Türkiye Kupası’nda attı. Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde harika oyununu 1 gol atarak süslemesini de bilmişti. Onyekuru bu yıl,1.3 milyon euro kazandı.

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