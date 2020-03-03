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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 11:09
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  • 03 Mart 2020 Salı 11:09

Beşiktaş futbol ve basketbolda eski kaptanlarıyla çıkışa geçti

Beşiktaş futbol ve basketbolda eski kaptanlarıyla çıkışa geçti

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Beşiktaş, futbol ve basketbolda eski kaptanlarının göreve getirilmesiyle yükselişe geçti.

Siyah-beyazlı formayı geçmiş yıllarda giyen ve ayrıca kaptanlık yapan Sergen Yalçın ile Burak Bıyıktay, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından futbol ve basketbol takımlarının başına getirildi.

Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasından itibaren görev aldığı futbol takımına başarılı sonuçlar aldırırken, ING Basketbol Süper Lig'in 14. haftasında başantrenörlüğe getirilen Bıyıktay da takımını play-off sıralamasına kadar taşıdı.

- Sergen Yalçın ile yükselişte

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlandı.

Ligin 19. haftasına kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan futbol takımı, 7. sırada bulunuyordu.

Yalçın'ın yönetiminde 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle puanını 40'a yükselten Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe'yi geçerek 5. sıraya kadar yükseldi.

- Bıyıktay ile play-off iddiasını güçlendirdi

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı da başantrenör Burak Bıyıktay ile büyük bir çıkış yakaladı.

Sezona Dusko Ivonavic yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, 13 maçta 5 galibiyet alabilirken, 8 kez rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta, Ivonavic yönetiminde 13. haftada 11. sırada kaldı.

Bıyıktay'ın başantrenörlüğünde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 11'e çıkarırken, 11. sıradan 8'liğe kadar yükselerek play-off iddiasını güçlendirdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, takımdan ayrılanlardan dolayı iki yabancı oyuncuyla mücadele etmesine rağmen Bıyıktay yönetiminde başarılı sonuçlara imza attı.

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