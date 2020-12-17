  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 09:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş forveti Çin'den getirecek

Beşiktaş forveti Çin'den getirecek

Paylaş

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına da başladı. Kartaş, Çin'de forma giyen Graziano Pelle için temas kurdu.

Süper Lig'de 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.

Bu bölge için Çin'de forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldığı konuşulan Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SABAH'ın Çin basınından aktardığına göre, siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için temaslarda bulunduğu belirtildi. Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.

INTER DE İSTİYOR

Beşiktaş'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.

Romelu Lukaku'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin Graziano Pelle'yi transfer listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Son dakika: Ozan Tufan bombası! İşte yeni takımı...
Son dakika: Ozan Tufan bombası! İşte yeni takımı...

Son dakika: Ozan Tufan bombası! İşte yeni takımı...

Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle...
Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle...

Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle...

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve karar! Salih Uçan, Aytaç Kara...
Ve karar! Salih Uçan, Aytaç Kara...

Ve karar! Salih Uçan, Aytaç Kara...

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.

Yeni sözleşme beklerken ayrılık! Son hareketi bardağı taşırdı
Yeni sözleşme beklerken ayrılık! Son hareketi bardağı taşırdı

Yeni sözleşme beklerken ayrılık! Son hareketi bardağı taşırdı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.

G.Saray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı
G.Saray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı

G.Saray, Garry Rodrigues'e teklif yaptı

Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

Ve Ali Koç'tan Samandıra'ya ilk çıkarma! Futbolculara bakın ne dedi
Ve Ali Koç'tan Samandıra'ya ilk çıkarma! Futbolculara bakın ne dedi

Ve Ali Koç'tan Samandıra'ya ilk çıkarma! Futbolculara bakın ne dedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz
Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz

Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz

Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş forveti Çin'den getirecek
Beşiktaş forveti Çin'den getirecek

Beşiktaş forveti Çin'den getirecek

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına da başladı. Kartaş, Çin'de forma giyen Graziano Pelle için temas kurdu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.