Beşiktaş forveti Çin'den getirecek

Süper Lig'de 3 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliği hücum hattına vermiş durumda.
Bu bölge için Çin'de forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı gündemine aldığı konuşulan Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SABAH'ın Çin basınından aktardığına göre, siyah-beyazlıların, Luneng Taishan'da forma giyen 35 yaşındaki forvet Graziano Pelle için temaslarda bulunduğu belirtildi. Oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşmak isteyen siyah-beyazlıların 1 milyon euro önerdiği ancak menajerin rakamı düşük bulduğu ileri sürüldü.
INTER DE İSTİYOR
Beşiktaş'ın radarında olan Pelle için birkaç gün önce İtalyan medyasından Inter iddiası gündeme getirilmişti.
Romelu Lukaku'nun yedeğini arayan mavi siyahlı İtalyan devinin Graziano Pelle'yi transfer listesine aldığı ve İtalyan oyuncunun tekrar Avrupa'ya dönmeyi planladığını belirten İtalyan basını, Inter'in yanı sıra Pelle'ye başkatalipler olduğunu da yazdı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan ve Aytaç Kara'da yol haritası belli oldu. Aslan, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için Alanyaspor'un 1 milyon euro bonservis istemesi üzerine önceliği Aytaç Kara'ya verdi. Salih ise yaza kaldı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği maçında Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında frikik tartışması yaşanmıştı. Faslı futbolcu, Akbaba'nın elinden sertçe topu almış ve ikili ağız dalaşına girmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın bu tutumundan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad'a transfer teklifi yaptı. Suud devi, Rodrigues ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maç sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla ilk teması kurdu. Oyuncularla görüşen Koç, “Burası Fenerbahçe! Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet arayışlarına da başladı. Kartaş, Çin'de forma giyen Graziano Pelle için temas kurdu.