Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları için bastırıyor

Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin ardından, hakem Cüneyt Çakır'ın kararları çok tartışılmış ve Beşiktaş, TFF'ye yaptığı yazılı başvuruyla VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.
TFF YÖNETİMİNİN İMZASI YOK!
Fenerbahçe maçında lehlerine 3 penaltının verilmediğini savunan siyah- beyazlıların derbi sonrası yaptığı başvuruya TFF Başkanı Nihat Özdemir imzasıyla, "Kayıtlar açıklanamaz" karşılığı verilmişti. Ancak bu cevabın TFF yönetiminde görüşülmeden ve diğer üyelerin imzası olmadan verildiği kaydedildi.
İKİNCİ RET GENEL SEKRETERDEN
Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulu'na sunulmadan alınan karara, Tahkim yolu kapatıldığı ve hukuki olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Yapılan görüşmelerin ardından bu kez yine içerisinde yönetim kurulu üyelerinin imzası olmadan sadece TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzalı gelen yanıtta VAR kayıtlarının açıklanamayacağı tekrar edildi.
ARTIK GÖZLER TAHKİM KURULU'NDA
Dün saat 15.00'te siyah-beyazlı kulüp, TFF Yönetim Kurulu'nun kararı olmamasına rağmen konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan başvuruyu gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, buradan da olumsuz yanıt alması halinde konuyu yargıya taşıyacak.
(Sabah)
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.