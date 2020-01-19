Beşiktaş evinde lider Sivasspor'u ağırlıyor! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ve lider Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak maçı maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak
İki takımın eksikleri
Beşiktaş'ta kart cezalısı Victor Ruiz ile sakatlıkları süren Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz kadroda olmayacak.
Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernado, Hugo Vieira kadroda olmayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Emre Kılınç'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.
Çalımbay Beşiktaş'a karşı 30. maçına çıkıyor
Lider Sivasspor'un teknik direktörü Çalımbay, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a karşı çıktığı 29 resmi maçta sadece 4 galibiyet gördü. Bu maçlarda Beşiktaş, Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet aldı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Traore, Yatabare
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