beIN Sports canlı yayın ile Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izle. Spor Toto Süper Lig 19.hafta açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor şifresiz canlı izleme yolları futbol severler tarafından merakla araştırılıyor. BJK Erzurum izleme linkine sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Saat 20:30’ta başlayacak ve Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

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BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Beşiktaş ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanıyla başlamıştı. Zorlu deplasmanda iyi bir performans ortaya koyan siyah beyazlı ekip maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Beşiktaş ligde topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor.

ERZURUMSPOR’DA SON DURUM

Ligde kötü günler geçiren BB Erzurumspor ise 16 puana sahip ve ligin 17. sırasında bulunuyor. Ligdeki ikinci yarı perdesini sahasında Konyaspor maçıyla açan mavi beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. BB Erzurumspor’un teknik direktörlük koltuğunda Mehmet Özdilek oturuyor.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ve BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı; maçı siyah beyazlılar deplasmanda 3-1 kazandı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda elde ettiği tek galibiyet, ligin ilk yarısındaki BB Erzurumspor maçında gelmişti (1G 2B 5M).

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının üçünde puan kaybeden Beşiktaş (4G 1B 2M), bundan önceki 20 lig maçında üç kez puan kaybı yaşamıştı (17G 3B).

Beşiktaş'ın cuma günü oynadığı son 44 Süper Lig maçının 22'si (%50) berabere sonuçlandı (16G 6M). Siyah beyazlılar, cuma günü çıktığı son yedi lig maçını kaybetmedi (3G 4B).

Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan BB Erzurumspor (2B 3M), bu seriden önce Mehmet Özdilek'in takımın başında çıktığı ilk altı maçta yenilmemişti (3G 3B).

Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti olmayan tek takım olan BB Erzurumspor (5B 3M), Akhisarspor ve Alanyaspor'un (dörder puan) ardından deplasmanda en az puan toplayan üçüncü ekip (beş puan).

Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım (Beşiktaş - 12) ile en fazla kafa golü yiyen ekip (BB Erzurumspor - 8) karşılaşacak. Beşiktaş'ın ligde attığı son beş golün üçü, BB Erzurumspor'un ise kalesinde gördüğü son sekiz golün dördü kafayla geldi.

BB Erzurumspor bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (60) ardından en az isabetli şut çeken takım (63, Göztepe ile birlikte). Beşiktaş ise bu alanda Kasımpaşa (104) ve Trabzonspor'un (101) ardından ligin en başarılı ekibi (94).

BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son iki gol de Taylan Antalyalı'dan geldi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada attığı son 13 golün yedisinde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (bir gol, altı asist).

Mehmet Özdilek, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı 16 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alabildi (5B 10M) ancak son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (1G 4B).