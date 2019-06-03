Beşiktaş, Eric Maxim Choupo-Moting için girişimlere başladı

Siyah-Beyazlılar’ın forvet hattı için 30 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting’i gündeme aldığı ortaya çıktı.

AVCI, TECRÜBELİ FORVET İSTEDİ

Yönetim, Kartal’ın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Abdullah Avcı’nın forvette tecrübeli oyuncu istemesi nedeniyle 30 yaşındaki Alman asıllı Kamerunlu Choupo Moting için PSG’den randevu aldı. Fransız ekibinde gözden düşen 1.91’lik forvetin güncel piyasa değerinin 5-5.5 milyon euroya indiği, Beşiktaş’ın da oyuncu için 3 milyon euro kaynak ayırdığı öğrenildi.

GÖRÜŞME BAYRAM SONRASI

Siyah-Beyazlılar’in, Moting için Ramazan Bayramı sonrası Fransız kulübüyle masaya oturması bekleniyor. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ganalı golcü, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, sadece 3 gol atabildi. Kamerun Milli Takımı’nda 49 maçta 14 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’da çıktığı 204 resmi maçta ise 45 gol kaydetti.

(Star)