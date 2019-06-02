02 Haziran 2019 Pazar 16:26 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 16:30
Beşiktaş, Enzo Roco için 1,5 milyon Dolar istiyor
Beşiktaş'ın geçen 1 sezonda gösterdiği performanstan memnun olmadığı ve gözden çıkardığı Enzo Roco'ya, ülkesi Şili'nin önemli takımlarından Colo Colo talip oldu.
Şili ekibinin, Beşiktaş ile ilk görüşmeleri yaptığı ve siyah-beyazlıların 1,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Colo Colo yönetiminin bonservis ödemeye yanaşmadığı ancak transfer için görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği de belirtildi.
BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEDİ
Siyah-beyazlılar, yıllık 1,4 milyon euro garanti ücret kazanan Roco'yu yüksek maliyetinden kurtulmak için elden çıkarmaya çalışıyor.
Geçen sezon Süper Lig'de 6 maçta sadece 239 dakika süre alan 26 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi var.
(Sporx)