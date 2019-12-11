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  3. Beşiktaş, Emre Kılınç transferi için Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak

Beşiktaş, Emre Kılınç transferi için Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak

Beşiktaş, Emre Kılınç transferi için Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak

Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı.

Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimin milli formayı giyen Emre Kılınç için Yiğidolar'a Jeremain Lens, Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup veya Güven Yalçın arasından bir ismi takas olarak teklif etmeyi düşündüğü bildirildi.

Yönetici Erdal Torunoğulları ise yurt dışında kanat ile forvet hattı için aradığı kiralık oyuncular için Hollanda ve Belçika'da temaslarına devam ediyor.

(Star)


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