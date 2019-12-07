Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor

Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor

Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor

Sivasspor’un orta sahadaki dinamosu Emre’den olumlu cevap alan Kara Kartal’ın yöneticileri ara transferde milli oyuncuyu alabilmek için kulübünü ikna etmeye çalışacak.

Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığa seçilmesi ve acil ekonomik sorunları çözmesiyle çıkışa geçen ve şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı kurmayların Sivasspor’un orta sahadaki dinamosu Emre Kılınç ile görüştüğü ve ondan “Gelirim” cevabını aldığı öğrenildi.

KULÜBÜMLE GÖRÜŞÜN

Sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç’ın, Kartal’ın yöneticilerine, “Benim açımdan bir sorun yok. Kulübümün izin vermesi gerekiyor. Onları ikna edin” dediği ileri sürüldü.25 yaşındaki orta sahadan olumlu cevap alan Beşiktaş, Emre için ilk yarının bitiminden bir hafta önce Sivasspor’la masaya oturmayı planlıyor.

BERAT ÖZDEMİR CEP YAKTI

Bu arada Atiba’ya alternatif arayan, Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Ayberk Özdemir’de karar kılan Beşiktaş, başkent ekibinden bu oyuncunun bonservis bedelini sorduğu ve 2.5 milyon euro cevabını aldığı kaydedildi. Beşiktaş’ın Slovan Bratislavalı golcü Sporar’dan vazgeçmediği kulübüyle bonservis pazarlığı yaptığı vurgulandı.

(Star)


Mahkeme Cansel'i haklı buldu
'Çifte mutluluk yaşıyoruz'
Almanya'da Sibel Can rüzgarı
Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
<p>Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen ç

Ejderha Tavuğunun Bir Kap Çorbası 350 Dolar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TSK için üretilen son teknoloji kamuflajları çalmışlardı! MİT ve Jandarma kıskıvrak yakaladı