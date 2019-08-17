Beşiktaş, Emre Kılınç için pazarlıklarda son aşamaya geldi

Siyah-beyazlı takımın bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Emre Kılınç için bugün Sivas'ta yüz yüze görüşme yapılacak. Yerli oyuncu takviyesi için adı gündemde olan 24 yaşındaki sol kanadı, Sivasspor'dan resmen isteyecek olan Beşiktaş, pazarlıklar için masaya oturacak. Kırmızı-beyazlıların 3 milyon Euro'ya yakın bonservis talep ettiği oyuncuya karşılık 1 milyon Euro + iki kiralık oyuncu teklifi götüren Beşiktaş, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'dan indirim isteyecek. Beşiktaş'a sıcak bakan Emre'nin de son yılına girdiği Sivas ile sözleşme yenilemek istemediği gelen bilgiler arasında.
Kartal sezonu açıyor
SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu açılışında Beşiktaş, bugün Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında geçen hazırlık döneminin ardından lige 3 puanla başlamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Tyler Boyd ve Victor Ruiz bugün ilk 11'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maç 21.45'de başlayacak.
5 eksikle yolculuk
HAZIRLIK döneminde üst üste sakatlıklar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco maçta forma giyemeyecek. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
(Sabah)
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.
Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.
Denizlispor - Galatasaray maçı bitiminde yaşanan gerilimin, soyunma odasına taşındığı ortaya çıktı. Üst düzey bir emniyet görevlisinin Galatasaray soyunma odasına girmeye çalıştığı ileri sürüldü.
İngiltere'den Zanka'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig'den bir başka stoper Angelo Ogbonna için de teklif yapmaya hazırlanıyor.