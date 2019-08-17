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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08

Beşiktaş, Emre Kılınç için pazarlıklarda son aşamaya geldi

Beşiktaş, Emre Kılınç için pazarlıklarda son aşamaya geldi

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Beşiktaş, 24 yaşındaki sol kanadın transferini bugün bitirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımın bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Emre Kılınç için bugün Sivas'ta yüz yüze görüşme yapılacak. Yerli oyuncu takviyesi için adı gündemde olan 24 yaşındaki sol kanadı, Sivasspor'dan resmen isteyecek olan Beşiktaş, pazarlıklar için masaya oturacak. Kırmızı-beyazlıların 3 milyon Euro'ya yakın bonservis talep ettiği oyuncuya karşılık 1 milyon Euro + iki kiralık oyuncu teklifi götüren Beşiktaş, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'dan indirim isteyecek. Beşiktaş'a sıcak bakan Emre'nin de son yılına girdiği Sivas ile sözleşme yenilemek istemediği gelen bilgiler arasında.

Kartal sezonu açıyor

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu açılışında Beşiktaş, bugün Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında geçen hazırlık döneminin ardından lige 3 puanla başlamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Tyler Boyd ve Victor Ruiz bugün ilk 11'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maç 21.45'de başlayacak.

5 eksikle yolculuk

HAZIRLIK döneminde üst üste sakatlıklar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco maçta forma giyemeyecek. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

(Sabah)

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