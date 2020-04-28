Beşiktaş; Elia, Cabot ve Gyasi üçlüsünden 2'sini transfer etmek istiyor

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Beşiktaş, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki teknik adamla yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yine de bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti.
Yalçın'ın "Bu sezon şampiyon olmamız zor. Ne kadar üstte bitirebilirsek o kadar iyi." açıklamasının ardından Avrupa kupalarına katılma amacıyla ligi bitirebileceği en üst sırada bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Yaşanan maddi sorunlar nedeniyle kiralık ve sözleşmesi biten oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın listesindeki 3 ismin en az 2'sinin transferi için düğmeye bastı.
3 İSMİN 2’Sİ TRANSFER EDİLECEK
Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü. Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.
NURULLAH ASLAN İÇİN YENİ TEKLİF
Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
(Takvim)
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncuları elden çıkarmaya hazırlanan Newcastle United'ı yakın takibe aldı. Sarı Lacivertliler, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.