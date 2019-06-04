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04 Haziran 2019 Salı 13:20 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 13:31

Beşiktaş Edin Visca ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Edin Visca ile anlaşmaya vardı

Abdullah Avcı'yla yeni bir dönemin ilk adımlarını atan Beşiktaş, bir stoper, bir sol kanat, bir de sağ kanat transferi için kolları sıvadı. Sağ kanat için ilk isim ise Edin Visca.

Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı pazarlık sürecinde, "Tabii ki böyle bir oyuncuyu isterim. Visca'yı alırsanız büyük bir iş yapmış oluruz" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Zaten Başakşehir'den ayrılmak isteyen Visca da teklife sıcak bakınca iş bonservise kaldı. Başakşehir'e Beşiktaş, "Yüksek bedeller vermemiz zor. İstediğiniz 3 oyuncuyu takasta kullanabiliriz" teklifinde bulundu. Başakşehir ise şimdilik buna yanaşmıyor. 3 oyuncunun yanı sıra en az 4 milyon Euro talep eden Başakşehir'le pazarlıkların bayram sonrası sürmesi bekleniyor.

2017-18'de 14 gol ve 17 asist üreten Visca, geçen sezon da 14 gol atıp, 15 gol pası verdi. İstikrarı ile dikkat çeken Boşnak yıldız, Başakşehir'de 6 sezonda sadece 1 maç kaçırdı.

"EDIN VISCA ÇOK KIYMETLİ AMA..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Edin Visca, çok kıymetli bir futbolcu. Eminim Başakşehir'in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok" demişti.

(Sabah)

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