Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7036
  • 6,4321
  • 257.231
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Dorukhan'ın alternatifini buldu: Mehmet Özcan

Beşiktaş, Dorukhan'ın alternatifini buldu: Mehmet Özcan

Beşiktaş, Dorukhan'ın alternatifini buldu: Mehmet Özcan

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Dorukhan Toköz'e gelen transfer tekliflerinin ardından gündemine aldığı Mehmet Özcan için ikinci teklifini yapacak.

Beşiktaş, Udinese'ye transferi gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor.

20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehirspor, siyah-beyazlıların 500 bin Euro önerisini az bulurken, 2 milyon Euro talep etti.

Bu gelişmenin ardından Kartal'ın, kırmızılı siyahlıların kapısını daha yüksek bir rakamla ikinci kez çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
Şebnem Ferah'tan plajda ferahlatan konser
<p>Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan´ın Baykonur Uzay Üssü´nden başarılı bir şekilde kalkış g

Rusya İle Almanya Bilimsel Araştırmalar İçin Uzaya Uydu Gönderdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor