Beşiktaş, Dorukhan'ın alternatifini buldu: Mehmet Özcan

Beşiktaş, Udinese'ye transferi gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor.

20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehirspor, siyah-beyazlıların 500 bin Euro önerisini az bulurken, 2 milyon Euro talep etti.

Bu gelişmenin ardından Kartal'ın, kırmızılı siyahlıların kapısını daha yüksek bir rakamla ikinci kez çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

(Sabah)