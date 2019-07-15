Beşiktaş, Dorukhan'ın alternatifini buldu: Mehmet Özcan
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Dorukhan Toköz'e gelen transfer tekliflerinin ardından gündemine aldığı Mehmet Özcan için ikinci teklifini yapacak.
Beşiktaş, Udinese'ye transferi gündemde olan Dorukhan Toköz'ün yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor.
20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehirspor, siyah-beyazlıların 500 bin Euro önerisini az bulurken, 2 milyon Euro talep etti.
Bu gelişmenin ardından Kartal'ın, kırmızılı siyahlıların kapısını daha yüksek bir rakamla ikinci kez çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
(Sabah)