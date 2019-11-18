Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7504
  • 6,3634
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Domagoj Vida'yı satması halinde Ersan Gülüm için devreye girecek

Beşiktaş, Domagoj Vida'yı satması halinde Ersan Gülüm için devreye girecek

Beşiktaş, Domagoj Vida'yı satması halinde Ersan Gülüm için devreye girecek

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'ya İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Daha önce Premier Lig takımlarından Norwich City'nin talip olduğu Hırvat futbolcu için şimdi de Newcastle United devreye girdi.

Ada basınında çıkan haberlerde İngilizlerin siyah-beyazlı kulübünün stoperini kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve ocak ayı transfer döneminde 10 milyon avroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

VIDA’NIN YERİNE ERSAN GÜLÜM

Ayrıca Vida transferi için, "Çok iyi bir ticaret olur. Hırvat oyuncu Dünya Kupası'nda tam bir savaşçıydı" yorumu da yapıldı.

Yıllık üç milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Vida'nın satışına sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, Hırvat stoperin ayrılması durumunda daha önce Beşiktaş forması giyen Ersan Adem Gülüm için devreye girmesi bekleniyor.

(Türkiye)


Ünlü oyuncudan tuhaf savunma: Samimiyetim insanlara ters geldi
Şubat ayına kadar yer yok! Rekor açılış
İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 

JİNG ve WEİ Nehri Xi´an´ın Eteklerinde Buluşuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sanat camiası yasta! İşte duygulandıran 'Yıldız Kenter' paylaşımları