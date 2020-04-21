Beşiktaş, Dimitrios Giannoulis için girişimlerini hızlandırdı

SPOR GÜNDEMİ

Bjelica Kanarya'ya yakın Bjelica Kanarya'ya yakın Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap! Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap! Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Dolandırıcıların kurbanı oldu! Kaptırdığı rakamı açıkladı Dolandırıcıların kurbanı oldu! Kaptırdığı rakamı açıkladı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.

Fatih Terim kolları sıvadı! Futbolcularla görüşme Fatih Terim kolları sıvadı! Futbolcularla görüşme Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.