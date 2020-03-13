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  • Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Bugünkü idmanda takımla çalıştı
  • 13 Mart 2020 Cuma 13:39
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  • 13 Mart 2020 Cuma 13:39

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Bugünkü idmanda takımla çalıştı

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! Bugünkü idmanda takımla çalıştı

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Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.

Galatasaray’a Beşiktaş derbisi öncesi Henry Onyekuru’dan sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz gün yapılan idmanda sakatlanan Nijeryalı yıldızın bugünkü antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı.

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