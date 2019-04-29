Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi.

Yarın izin yapacan Beşiktaş, 1 Mayıs Çarşamba günü akşam idmanıyla derbi hazırlıklarına devam edecek.

(AA)