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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda  yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e  2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona  erdi.

Yarın izin yapacan Beşiktaş, 1 Mayıs Çarşamba günü akşam idmanıyla  derbi hazırlıklarına devam edecek.

(AA)

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