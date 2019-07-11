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Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanın 2 grup halinde yapılan ısınma, bisiklet ve esneme çalışmaları ile başladığı kaydedildi. Denge ve kuvvet organizasyonlarının yer aldığı istasyonlarla devam eden antrenmanın, yenilenme çalışması ile tamamlandığı aktarıldı.

İdmana izinli Gary Medel ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra tedavisine devam edilen Rıdvan Yılmaz'ın katılmadığı ifade edildi. Ameliyat edilen Burak Yılmaz'ın ise özel programına devam ettiği kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 13-21 Temmuz tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kampla devam edecek.

Öte yandan, siyah-beyazlı futbolcuların vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri yapıldı. Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde oyuncuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu belirtildi.

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