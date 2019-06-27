Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Charles Kabore'nin menajeriyle 3. kez görüşüp resmi teklifini iletti

Beşiktaş, Charles Kabore'nin menajeriyle 3. kez görüşüp resmi teklifini iletti

Beşiktaş, Charles Kabore'nin menajeriyle 3. kez görüşüp resmi teklifini iletti

Beşiktaş, daha önce iki kez görüştüğü Charles Kabore’nin menajeriyle bir kez daha bir araya gelip resmi teklifini iletti.

Beşiktaş'ın devre arasında ve sezonun bitimi sonrası iki kez görüştüğü Charles Kabore'ye ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlılar, Rus temsilcisi Krasnodar ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberonun menajeri ile temasa geçerek resmi teklifini iletti.

Kabore, teklifi değerlendirmek için süre isterken tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi. Burkina Fasolu futbolcu, geçen sezon 37 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

UMUT GÜNEŞ HAMLESİ

ÖTE yandan Avrupa'da Türk asıllı futbolcuları araştıran Beşiktaş, Stuttgart 2'nin 19 yaşındaki orta sahası Umut Güneş için harekete geçti. Umut, 2016'dan bu yana Türkiye'nin alt yaş grubu milli takımlarında görev yapıyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu