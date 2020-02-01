Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi bildi

Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 20. hafta maçında Sergen Yalçın ile yoluna devam etme kararı aln Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlılar, efsane ismi Sergen Yalçın ilk çıktığı ilk maçını 2-1 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Burak Yılmaz ve 79. dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü 36. dakikada Milan Skoda'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş 33 puana ulaştı. Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Göztepe'ye konuk olacak.

SERGEN YALÇIN'IN KADRO TERCİHİ

Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Tyler Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan Yılmaz ile sarı kart cezalısı Necip Uysal kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine, Gökhan Gönül, Caner Erkin, sakatlığı geçen Adem Ljajiç ve kart cezasını dolduran Elneny görev aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Yeşil-mavili ekipte yedeğe çekilen Muhamed Abarhoun'un yerine Ivanildo Fernandes, kadroda yer almayan Braian Samudio'nun yerine ise Aminu Umar ilk 11'de sahaya çıktı. Her iki takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde de boşluklar olması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ İSTEKLİ BAŞLADI

Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile çıktığı ilk maça gol bulabilmek adına istekli başladı. Topun kontrolünü bırakmayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u kendi yarı sahasından çıkarmadı. İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor ise savunmada hata yapmamaya çalışırken, Beşiktaş'ın yapacağı hatalarla gol bulmaya çalıştı.

ADEM LJAJIC DEĞERLENDİREMEDİ

Maçın ilk bölümünde daha iyi bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, önemli fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşmanın 13. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Burak Yılmaz'ın pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic şutunu çekti ama meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

SKODA ARAYA GİRDİ AMA KAÇIRDI

Beşiktaş'ın hata yapmasını bekleyen Çaykur Rizespor, 22. dakikada öenmli bir fırsat yakaladı. Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Çaykur Rizesporlu Skoda, kaçan fırsatın ardından büyük üzüntü yaşadı.

BURAK YILMAZ KÖŞEYE BIRAKTI

Oyunda üstünlüğü bırakmayan Beşiktaş, 29. dakikada aradığı golü buldu. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi ve siyah-beyazlılar öne geçti.

KARIUS VE VIDA'NIN HATASI

Sergen Yalçın ile ilk maçında oyun olarak istediklerini yapan Beşiktaş'ın zaman zaman savunmada sıkıntılar yaşaması gözden kaçmadı. İlk yarıda Beşiktaş savunmansı ve kaleci Loris Karius'un hata zincirinde, Çaykur Rizespro beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve bu golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

UMAR AMINU NET POZİSYONU KAÇIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Çaykur Rizespor daha fazla hücumu düşünmeye başladı. Beşiktaş savunması ise yarı sahasında ciddi boşluklar verdi. İkinci yarıda hücuma gitmekte zorlanan Beşiktaş, Milan Skoda ve Umar Aminu'yu tutmakta zorluk yaşadı. Maçın 70. dakikasında, Umar Aminu, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı net bir pozisyonda topu dışarı gönderdi.

SERGEN YALÇIN'DAN HAMLE

Beşiktaş'ın hücum anlamında ürtekenliğini kaybetmesinin ardından Sergen Yalçın oyuncu değişikliğine gitmeyi tercih etti. Siyah-beyazlılarda Diaby kenara gelirken, Tyler Boyd oyuna dahil oldu.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN KRİTİK GOL

Oyunun son bölümünde Beşiktaş gol bulabilmek adına topun kontrolünü sağlamaya çalıştı. Tüm hatlarıyla Çaykur Rizespor yarı sahasıan gitmeyi planlayan Beşiktaş, bu planını uygulamaya koymasının ardından kısa bir süre sonra golü buldu. Adem Ljajic'in pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topa buluşan Gökhan Gönül, uzak köşeye vuruşunu yaptı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde skoru tutmak isteyen Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i kenara aldı ve genç futbolcu Kartal Yılmaz'ı sahaya sürdü. Orta sahayı kalabalık tutmak isteyen Sergen Yalçın, sık sık Muhammed Elneny'ye uyarılarda bulundu. Ayrıca N'Koudou'nun yerine de Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Maçta başka gol olmahyınca, Beşiktaş galibiyete ulaştı.