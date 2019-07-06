Beşiktaş, Casimir Ninga için devrede

Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı kulübün Fransa'da Caen forması giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği iddia edildi. Sol kanatta başarılı performanslar sergileyen Casimir Ninga, aynı zamanda Çad Milli Takımı formasını terletiyor.

Sosyal medyada yayın yapan Fransa Ligue 1 Türkçe hesabının haberine göre Beşiktaş, Casimir Ninga'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın bu transferde Nantes ile yarıştığı öne sürülüyor.

Öte yanda Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın Casimir Ninga'yı transfer etmek için Caen'e 2 milyon avro teklif edeceği aktarıldı. 26 yaşındaki Çadlı sol kanat oyuncunun ayrılığı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Nantes arasındaki Casimir Ninga yarışının kazanının yakın zamanda belli olması bekeniyor.

(Futbol Arena)