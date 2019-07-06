Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Casimir Ninga için devrede

Beşiktaş, Casimir Ninga için devrede

Beşiktaş, Casimir Ninga için devrede

Beşiktaş'ın Caen forması giyen Casimir Ninga'nın transferiyle ilgilendiği öne sürüldü. 26 yaşındaki Çadlı sol kanat futbolcusu için Nantes kulübünün devrede olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın kanat transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı kulübün Fransa'da Caen forması giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği iddia edildi. Sol kanatta başarılı performanslar sergileyen Casimir Ninga, aynı zamanda Çad Milli Takımı formasını terletiyor.

Sosyal medyada yayın yapan Fransa Ligue 1 Türkçe hesabının haberine göre Beşiktaş, Casimir Ninga'yı transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ın bu transferde Nantes ile yarıştığı öne sürülüyor.

Öte yanda Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın Casimir Ninga'yı transfer etmek için Caen'e 2 milyon avro teklif edeceği aktarıldı. 26 yaşındaki Çadlı sol kanat oyuncunun ayrılığı hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Nantes arasındaki Casimir Ninga yarışının kazanının yakın zamanda belli olması bekeniyor.

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Dünyada taklit edilemeyen tek şeyin cesaret olduğunu söylerler :)</p>

Cesaret Taklit Edilemez

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türk bonservis kralları

Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz