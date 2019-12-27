Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,939
  • 6,6096
  • 287.657
  • 114180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Carlo Ancelotti'nin de şans vermediği Cenk Tosun'u kiralıyor

Beşiktaş, Carlo Ancelotti'nin de şans vermediği Cenk Tosun'u kiralıyor

Beşiktaş, Carlo Ancelotti'nin de şans vermediği Cenk Tosun'u kiralıyor

Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun’u ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Everton’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Carlo Ancelotti de dünkü Burnley maçında Cenk Tosun’a forma şansı vermemesi transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözler, İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun'a çevrildi. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa Şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.

ANCELOTTİ DE TERCİH ETMEDİ!

Carlo Ancelotti'nin raporuna göre 28 yaşındaki milli futbolcunun Everton'daki geleceği netlik kazanacak. Beşiktaş yönetimi ise eski golcüsünün durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, Ancelotti'nin de dünkü Burnley maçında oynatmadığı Cenk'in kadroda düşünülmemesi halinde Everton'a kiralama teklifinde bulunacak. Abdullah Avcı, forvet transferini ilk sıraya yazarken, Cenk Tosun'u takımda görmek istediğini yönetime sundu. Beşiktaş, Cenk'i Everton Kulübü'ne 24 milyon Euro'ya satmıştı.

(Sabah)


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
Burak Özçivit 'Kuruluş Osman' için ilham aldı
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Görüntüler Hindistan´ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve b

Çocuklarını Toprağa Gömüp İyileşmelerini Beklediler!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"

Yerli elektrikli otomobilin nerede üretileceği belli oldu! İşte tüm ayrıntılar