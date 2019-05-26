Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Caner Erkin'i bırakmama kararı aldı

Beşiktaş, Caner Erkin'i bırakmama kararı aldı

Beşiktaş, Caner Erkin'i bırakmama kararı aldı

PSV kulübü, Beşiktaş'ın anlaştığı Aziz Behic'i Başakşehir'e sattı Siyah-beyazlılar bunun üzerine Caner'i bırakmama kararı aldı.

Beşiktaş'ta, Aziz Behic'in Başakşehir'e gitmesi siyah-beyazlıların transfer politikasında rotasını değiştirmesine neden oldu.

Kara Kartal'ın Aziz Behich için yaptığı 400 bin euro'luk teklifi kabul eden PSV, Başakşehir'in Avustralya pasaportlu oyuncu için 1 milyon euro teklif etmesi üzerine çark etti.

Beşiktaş'a, Başakşehir'in 1 milyon euro önerdiğini kendilerinin rakamı yükseltip yükseltmeyeceği soruldu. Siyah-beyazlılar rakamı yükseltmelerinin söz konusu olmadığını söyleyince oyuncu Başakşehir'e satıldı. BU arada Beşiktaş'tan 800 bin euro kazanacak olan Aziz, Başakşehir'den ise yılda 1.2 milyon euro alacak. Aziz Behiç'in yaptığı şok transferin ardından Beşiktaş yönetimi Caner'i elde tutma kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimi milli oyuncuyla yola devam edecek.

Caner Erkin, bu sezon siyah beyazlı forma altında 39 maça çıkıp takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı vermişti.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
10 kiloluk kostüm!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Ataşehir´de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci katt

Ataşehir´de Yangında Can Pazarı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya’daki bir ahırda bulundu

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler