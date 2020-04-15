Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.
FEDAKARLIK YAPMAN GEREKİYOR
Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.
YÖNETİMDEN SÜRE İSTEDİ
Başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin futbolcuların senelik ücretinde indirime gitmek istemesinden sonra Caner Erkin'in vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)
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