  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:45
  • |
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:59

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Paylaş

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

FEDAKARLIK YAPMAN GEREKİYOR

Yönetimin Caner Erkin'le bir görüşme yaparak, "Mali durum ortada. Teklif var ısrar yok. Senle anlaşmak istiyoruz ama 550 bin Euro'luk bir fedakarlık yapmalısın" dediği belirlendi.

YÖNETİMDEN SÜRE İSTEDİ

Başta Fenerbahçe olmak üzere Avrupa'dan birkaç takımın peşinde olduğu iddia edilen Caner Erkin'in ise bu gelişmeden sonra yönetime net bir cevap vermeyerek süre istediği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin futbolcuların senelik ücretinde indirime gitmek istemesinden sonra Caner Erkin'in vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Son dakika: Terim'den müjdeli haber geldi

title

Arsenal'dan örnek hareket

title

Tottenham stadının kapılarını 'korona'ya karşı açtı

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı
Son dakika: Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

Son dakika: Terim'den müjdeli haber geldi
Son dakika: Terim'den müjdeli haber geldi

Son dakika: Terim'den müjdeli haber geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da sürpriz gelişme!
Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...
Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı
Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı

Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler
Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek
Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

Real Madrid efsanelerinden koronavirüse karşı destek

İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.